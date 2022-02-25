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Здено Хара стал рекордсменом НХЛ по количеству проведённых матчей среди защитников

Здено Хара стал рекордсменом НХЛ по количеству проведённых матчей среди защитников
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44-летний словацкий защитник «Нью-Йорк Айлендерс» Здено Хара вышел на лёд в своём 1652-м матче регулярных чемпионатов НХЛ в выездной игре с «Сан-Хосе». Как сообщает пресс-служба лиги в «Твиттере», по количеству проведённых матчей среди защитников он стал рекордсменом.

Рекорд по количеству игр среди защитников принадлежал трёхкратному обладателю Кубка Стэнли Крису Челиосу, выступавшему за «Монреаль Канадиенс», «Чикаго Блэкхоукс» и «Детройт Ред Уингз». Тройку лучших по этому показателю замыкает экс-защитник «Вашингтон Кэпиталз», «Сент-Луис Блюз» и «Нью-Джерси Дэвилз» Скотт Стивенс, который отыграл 1635 матчей.

В текущем сезоне Хара принял участие в 43 матчах за «Айлендерс», в которых набрал 8 (0+8) очков при показателе «+4» и 68 минутах штрафного времени.

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