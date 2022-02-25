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Гонка снайперов НХЛ: Мэттьюс вышел на чистое первое место, Овечкин — четвёртый

Гонка снайперов НХЛ: Мэттьюс вышел на чистое первое место, Овечкин — четвёртый
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В Торонто (Канада) на стадионе «Скотиабанк-Арена» состоялся очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Торонто Мэйпл Лифс» принимал «Миннесоту Уайлд». Победу в этом матче одержали хозяева со счётом 3:1.

Нападающий «Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс стал автором двух заброшенных шайб. 24-летний американец возглавил гонку снайперов Национальной хоккейной лиги, забросив 36 шайб в 48 встречах. Вторую строчку занимает немецкий форвард «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль, в его активе 35 голов за 51 матч.

Замыкает тройку нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Крис Крайдер, отличившийся 34 раза в 51 игре, в том числе забросивший одну шайбу во встрече с «Вашингтон Кэпиталз» (4:1).

На четвёртом месте расположился капитан столичного клуба Александр Овечкин, забивший единственный гол своего клуба во встрече с «синерубашечниками». На счету 36-летнего россиянина 32 шайбы в 51 встрече.

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