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«Ванкувер» разгромил «Калгари», забросив семь шайб. «Бостон» в овертайме обыграл «Сиэтл»

«Ванкувер» разгромил «Калгари», забросив семь шайб. «Бостон» в овертайме обыграл «Сиэтл»
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«Ванкувер Кэнакс» одержал победу в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги над «Калгари Флэймз» со счётом 7:1 (0:0, 5:0, 2:1). Встреча прошла в Ванкувере (Канада) на стадионе «Роджерс-Арена».

В составе «Ванкувера» заброшенными шайбами отличились Элиас Петтерссон, Джей Ти Миллер и Бо Хорват (все — по дублю), а также Конор Гарланд. Единственный гол «Калгари» забросил Эндрю Манджапане. Отметим, что «Флэймз» прервали рекордную для себя серию из 10 побед подряд в НХЛ.

Российский нападающий «Кэнакс» Василий Подколзин провёл на льду 15 минут 19 секунд, не отметившись результативными действиями, нанеся четыре броска и совершив один силовой приём при общей полезности «-1». Защитник «Калгари» Никита Задоров сыграл 19.45, провёл пять силовых приёмов, заблокировал один бросок и совершил одну потерю при показателе полезности «0».

НХЛ - регулярный чемпионат
25 февраля 2022, пятница. 06:00 МСК
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
Окончен
7 : 1
Калгари Флэймз
Калгари
1:0 Петтерссон (Хьюз, Бёзер) – 23:42 (5x4)   2:0 Миллер (Хьюз, Петтерссон) – 30:18 (5x4)   3:0 Хорват – 30:50 (5x5)   4:0 Хорват (Миллер, Бёзер) – 38:42 (5x4)   5:0 Миллер – 39:55 (бул)   6:0 Гарланд (Пирсон, Миллер) – 44:33 (5x5)   7:0 Петтерссон – 47:23 (4x5)   7:1 Манджапане (Баклунд, Коулман) – 57:53 (5x5)

«Бостон Брюинз» в дополнительное время одержал победу над «Сиэтл Кракен» со счётом 3:2 (1:1, 1:1, 0:0, 1:0). Дубль оформил Джейк Дебраск, ещё один гол забил Давид Пастрняк. У «Сиэтла» отличились Марк Джордано и Джордан Эберле.

НХЛ - регулярный чемпионат
25 февраля 2022, пятница. 06:00 МСК
Сиэтл Кракен
Сиэтл
Окончен
2 : 3
ОТ
Бостон Брюинз
Бостон
1:0 Джордано (Шихан, Олексяк) – 03:29 (4x5)   1:1 Дебраск (Хаула, Смит) – 17:33 (5x5)   1:2 Пастрняк (Макэвой, Грызлик) – 26:47 (5x5)   2:2 Эберле (Юханссон, Йернкрок) – 33:19 (5x5)   2:3 Дебраск (Койл, Макэвой) – 60:33 (3x3)

«Нэшвилл Предаторз» переиграл в серии буллитов «Даллас Старз» со счётом 2:1 (1:0, 0:1, 0:0, 0:0, 1:0). В основное время по шайбе забросили форвард «хищников» Филип Томасино и нападающий «звёзд» Джейсон Робертсон. Единственный буллит реализовал Микаэль Гранлунд.

НХЛ - регулярный чемпионат
25 февраля 2022, пятница. 04:30 МСК
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
Окончен
2 : 1
Б
Даллас Старз
Даллас
1:0 Томасино (Фаббро) – 11:56 (5x5)   1:1 Робертсон (Павелски, Сутер) – 21:21 (5x5)   2:1 Гранлунд – 65:00 (ПБ)
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