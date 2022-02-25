«Ванкувер» разгромил «Калгари», забросив семь шайб. «Бостон» в овертайме обыграл «Сиэтл»

«Ванкувер Кэнакс» одержал победу в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги над «Калгари Флэймз» со счётом 7:1 (0:0, 5:0, 2:1). Встреча прошла в Ванкувере (Канада) на стадионе «Роджерс-Арена».
В составе «Ванкувера» заброшенными шайбами отличились Элиас Петтерссон, Джей Ти Миллер и Бо Хорват (все — по дублю), а также Конор Гарланд. Единственный гол «Калгари» забросил Эндрю Манджапане. Отметим, что «Флэймз» прервали рекордную для себя серию из 10 побед подряд в НХЛ.
Российский нападающий «Кэнакс» Василий Подколзин провёл на льду 15 минут 19 секунд, не отметившись результативными действиями, нанеся четыре броска и совершив один силовой приём при общей полезности «-1». Защитник «Калгари» Никита Задоров сыграл 19.45, провёл пять силовых приёмов, заблокировал один бросок и совершил одну потерю при показателе полезности «0».
«Бостон Брюинз» в дополнительное время одержал победу над «Сиэтл Кракен» со счётом 3:2 (1:1, 1:1, 0:0, 1:0). Дубль оформил Джейк Дебраск, ещё один гол забил Давид Пастрняк. У «Сиэтла» отличились Марк Джордано и Джордан Эберле.
«Нэшвилл Предаторз» переиграл в серии буллитов «Даллас Старз» со счётом 2:1 (1:0, 0:1, 0:0, 0:0, 1:0). В основное время по шайбе забросили форвард «хищников» Филип Томасино и нападающий «звёзд» Джейсон Робертсон. Единственный буллит реализовал Микаэль Гранлунд.
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