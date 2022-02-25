Турнирная таблица и результаты матчей прошедшего игрового дня НХЛ

«Чемпионат» представляет турнирную таблицу Национальной хоккейной лиги по состоянию на 25 февраля, а также итоги матчей прошедшего игрового дня регулярного чемпионата.



«Нью-Джерси Дэвилз» крупно обыграл «Питтсбург Пингвинз» (6:1). В составе «пингвинов» единственную шайбу забросил Евгений Малкин, белорусский форвард «дьяволов» Егор Шарангович также стал автором гола.

«Коламбус Блю Джекетс» одержал победу над «Флоридой Пантерз». Российский защитник «мундиров» Владислав Гавриков стал автором голевой передачи.

«Нью-Йорк Рейнджерс» уверенно обыграл дома «Вашингтон Кэпиталз» (4:1). Капитан столичного клуба Александр Овечкин отметился заброшенной шайбой, приблизившись в списке лучших снайперов в истории НХЛ к Яромиру Ягру.

«Торонто Мэйпл Лифс» переиграл «Миннесоту Уайлд». Дубль оформил форвард канадского клуба Остон Мэттьюс, Кирилл Капризов голевыми действиями не отметился.

«Нэшвилл Предаторз» в серии буллитов одержал победу над «Даллас Старз». Единственную попытку в послематчевой серии реализовал Микаэль Гранлунд.

«Ванкувер Кэнакс» разгромил на домашней арене «Калгари Флэймз», прервав серию «огней» из 10 побед подряд.

«Бостон Брюинз» в овертайме переиграл «Сиэтл Кракен» со счётом 3:2. Решающую шайбу забросил нападающий Джейк Дебраск.

«Сан-Хосе Шаркс» в серии буллитов одержал победу над «Нью-Йорк Айлендерс» (4:3, бул.) В составе «акул» заброшенной шайбой отметился российский форвард Александр Барабанов.

В турнирной таблице Восточной конференции первое место занимает «Флорида», набравшая 75 очков в 52 матчах. Следом идёт «Каролина Харрикейнз», у которой 74 балла после 50 встреч. На третьей позиции — «Тампа-Бэй Лайтнинг», набравшая 72 очка за 50 матчей.



На Западе по-прежнему лидирует «Колорадо Эвеланш», в активе которого 78 баллов после 51 встречи. На втором месте идёт «Сент-Луис Блюз», у «блюзменов» 66 баллов после 50 встреч. Замыкает тройку «Калгари», имеющий аналогичное количество очков.