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Турнирная таблица и результаты матчей прошедшего игрового дня НХЛ

Турнирная таблица и результаты матчей прошедшего игрового дня НХЛ
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«Чемпионат» представляет турнирную таблицу Национальной хоккейной лиги по состоянию на 25 февраля, а также итоги матчей прошедшего игрового дня регулярного чемпионата.

«Нью-Джерси Дэвилз» крупно обыграл «Питтсбург Пингвинз» (6:1). В составе «пингвинов» единственную шайбу забросил Евгений Малкин, белорусский форвард «дьяволов» Егор Шарангович также стал автором гола.

НХЛ - регулярный чемпионат
25 февраля 2022, пятница. 03:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
1 : 6
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
0:1 Братт (Хишир, Заха) – 01:16 (5x5)   0:2 Братт – 05:47 (5x5)   0:3 Шарангович (Суббэн) – 06:44 (5x5)   0:4 Мерсер (Хьюз) – 29:24 (5x5)   1:4 Малкин (Кросби) – 31:13 (5x4)   1:5 Сиверсон (Хьюз, Хишир) – 33:37 (5x4)   1:6 Хишир (Хьюз, Братт) – 49:30 (5x4)

«Коламбус Блю Джекетс» одержал победу над «Флоридой Пантерз». Российский защитник «мундиров» Владислав Гавриков стал автором голевой передачи.

НХЛ - регулярный чемпионат
25 февраля 2022, пятница. 03:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
3 : 6
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
1:0 Уигар (Барков, Вераге) – 08:33 (5x5)   1:1 Лайне (Ворачек) – 15:05 (5x5)   1:2 Дженнер (Гавриков) – 29:32 (5x5)   1:3 Карлссон (Бьёркстранд, Рослович) – 43:12 (5x5)   2:3 Юбердо (Марчмент, Форслинг) – 46:52 (5x5)   2:4 Силлинджер (Ворачек) – 49:47 (5x5)   2:5 Дэнфорт (Боквист) – 49:57 (5x5)   3:5 Беннетт (Барков, Юбердо) – 53:41 (6x5)   3:6 Бьёркстранд (Рослович, Кукан) – 54:01 (en)

«Нью-Йорк Рейнджерс» уверенно обыграл дома «Вашингтон Кэпиталз» (4:1). Капитан столичного клуба Александр Овечкин отметился заброшенной шайбой, приблизившись в списке лучших снайперов в истории НХЛ к Яромиру Ягру.

НХЛ - регулярный чемпионат
25 февраля 2022, пятница. 03:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
4 : 1
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Зибанеджад (Лафренье, Джонс) – 12:57 (5x5)   2:0 Лафренье (Линдгрен) – 38:48 (5x5)   3:0 Крайдер (Фокс, Зибанеджад) – 46:57 (5x5)   4:0 Гудроу (Руни, Ривз) – 51:09 (5x5)   4:1 Овечкин (Кузнецов) – 58:58 (5x5)

«Торонто Мэйпл Лифс» переиграл «Миннесоту Уайлд». Дубль оформил форвард канадского клуба Остон Мэттьюс, Кирилл Капризов голевыми действиями не отметился.

НХЛ - регулярный чемпионат
25 февраля 2022, пятница. 03:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Окончен
3 : 1
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
0:1 Годро (Болди, Фиала) – 28:37 (5x5)   1:1 Мэттьюс (Лильегрен, Дермотт) – 29:04 (5x5)   2:1 Мэттьюс (Марнер) – 50:22 (5x5)   3:1 Керфут (Марнер, Таварес) – 59:18 (en)

«Нэшвилл Предаторз» в серии буллитов одержал победу над «Даллас Старз». Единственную попытку в послематчевой серии реализовал Микаэль Гранлунд.

НХЛ - регулярный чемпионат
25 февраля 2022, пятница. 04:30 МСК
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
Окончен
2 : 1
Б
Даллас Старз
Даллас
1:0 Томасино (Фаббро) – 11:56 (5x5)   1:1 Робертсон (Павелски, Сутер) – 21:21 (5x5)   2:1 Гранлунд – 65:00 (ПБ)

«Ванкувер Кэнакс» разгромил на домашней арене «Калгари Флэймз», прервав серию «огней» из 10 побед подряд.

НХЛ - регулярный чемпионат
25 февраля 2022, пятница. 06:00 МСК
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
Окончен
7 : 1
Калгари Флэймз
Калгари
1:0 Петтерссон (Хьюз, Бёзер) – 23:42 (5x4)   2:0 Миллер (Хьюз, Петтерссон) – 30:18 (5x4)   3:0 Хорват – 30:50 (5x5)   4:0 Хорват (Миллер, Бёзер) – 38:42 (5x4)   5:0 Миллер – 39:55 (бул)   6:0 Гарланд (Пирсон, Миллер) – 44:33 (5x5)   7:0 Петтерссон – 47:23 (4x5)   7:1 Манджапане (Баклунд, Коулман) – 57:53 (5x5)

«Бостон Брюинз» в овертайме переиграл «Сиэтл Кракен» со счётом 3:2. Решающую шайбу забросил нападающий Джейк Дебраск.

НХЛ - регулярный чемпионат
25 февраля 2022, пятница. 06:00 МСК
Сиэтл Кракен
Сиэтл
Окончен
2 : 3
ОТ
Бостон Брюинз
Бостон
1:0 Джордано (Шихан, Олексяк) – 03:29 (4x5)   1:1 Дебраск (Хаула, Смит) – 17:33 (5x5)   1:2 Пастрняк (Макэвой, Грызлик) – 26:47 (5x5)   2:2 Эберле (Юханссон, Йернкрок) – 33:19 (5x5)   2:3 Дебраск (Койл, Макэвой) – 60:33 (3x3)

«Сан-Хосе Шаркс» в серии буллитов одержал победу над «Нью-Йорк Айлендерс» (4:3, бул.) В составе «акул» заброшенной шайбой отметился российский форвард Александр Барабанов.

НХЛ - регулярный чемпионат
25 февраля 2022, пятница. 06:30 МСК
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
Окончен
4 : 3
Б
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
0:1 Нельсон (Мейфилд, Беллоуз) – 14:56 (5x5)   1:1 Барабанов (Бёрнс, Гертл) – 15:55 (5x4)   2:1 Уэзерби (Вьель) – 17:32 (5x5)   2:2 Паризе (Ахо, Барзал) – 32:48 (5x5)   3:2 Кутюр (Меркли, Гертл) – 36:31 (5x4)   3:3 Пелеч (Барзал, Паризе) – 36:50 (5x5)   4:3 Кутюр – 65:00 (ПБ)

В турнирной таблице Восточной конференции первое место занимает «Флорида», набравшая 75 очков в 52 матчах. Следом идёт «Каролина Харрикейнз», у которой 74 балла после 50 встреч. На третьей позиции — «Тампа-Бэй Лайтнинг», набравшая 72 очка за 50 матчей.

На Западе по-прежнему лидирует «Колорадо Эвеланш», в активе которого 78 баллов после 51 встречи. На втором месте идёт «Сент-Луис Блюз», у «блюзменов» 66 баллов после 50 встреч. Замыкает тройку «Калгари», имеющий аналогичное количество очков.

Турнирная таблица НХЛ
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