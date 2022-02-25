«Немного раздражает, что пропустил гол в конце». Шестёркин — о матче с «Вашингтоном»

Российский голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин прокомментировал пропущенную шайбу в концовке встречи регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Вашингтон Кэпиталз» (4:1).



«Меня немного раздражает, что я пропустил в конце матча. Но на самом деле не имеет значения, шат-аут это или нет», — цитирует Шестёркина официальный сайт НХЛ.



Напомним, в прошедшей встрече россиян был признан второй звездой матча, он совершил 36 сейвов.



26-летний Шестёркин в текущем сезоне НХЛ принял участие в 33 матчах, отражая в среднем в них 94,0% бросков и пропуская 1,98 шайбу за игру. «Рейнджерс» занимает четвёртое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 71 балл после 51 проведённой встречи.