«Безусловно, Шестёркин был очень хорош в воротах». Зибанеджад — о 4:1 с «Вашингтоном»

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Мика Зибанеджад прокомментировал игру голкипера Игоря Шестёркина в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Вашингтон Кэпиталз» (4:1).



«Наши спецбригады меньшинства сегодня сыграли здорово. Безусловно, Шести был очень хорош в воротах. Плюс наша игра в формате «пять на пять» была на высоком уровне. Мы постоянно говорим, что нужно выкладываться все 60 минут. И в большинстве своём сегодня у нас это получалось. Мы рады победе, а теперь нужно продолжать работать и двигаться дальше», — приводит слова Зибанеджада официальный сайт НХЛ.



«Рейнджерс» занимает четвёртое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 71 балл после 51 проведённой встречи.