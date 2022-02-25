«Безусловно, Шестёркин был очень хорош в воротах». Зибанеджад — о 4:1 с «Вашингтоном»
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Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Мика Зибанеджад прокомментировал игру голкипера Игоря Шестёркина в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Вашингтон Кэпиталз» (4:1).
«Наши спецбригады меньшинства сегодня сыграли здорово. Безусловно, Шести был очень хорош в воротах. Плюс наша игра в формате «пять на пять» была на высоком уровне. Мы постоянно говорим, что нужно выкладываться все 60 минут. И в большинстве своём сегодня у нас это получалось. Мы рады победе, а теперь нужно продолжать работать и двигаться дальше», — приводит слова Зибанеджада официальный сайт НХЛ.
«Рейнджерс» занимает четвёртое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 71 балл после 51 проведённой встречи.
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