Матч-центр Новости Видео Герои сборной на ОИ-22 Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Безусловно, Шестёркин был очень хорош в воротах». Зибанеджад — о 4:1 с «Вашингтоном»

«Безусловно, Шестёркин был очень хорош в воротах». Зибанеджад — о 4:1 с «Вашингтоном»
Комментарии

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Мика Зибанеджад прокомментировал игру голкипера Игоря Шестёркина в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Вашингтон Кэпиталз» (4:1).

«Наши спецбригады меньшинства сегодня сыграли здорово. Безусловно, Шести был очень хорош в воротах. Плюс наша игра в формате «пять на пять» была на высоком уровне. Мы постоянно говорим, что нужно выкладываться все 60 минут. И в большинстве своём сегодня у нас это получалось. Мы рады победе, а теперь нужно продолжать работать и двигаться дальше», — приводит слова Зибанеджада официальный сайт НХЛ.

«Рейнджерс» занимает четвёртое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 71 балл после 51 проведённой встречи.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022