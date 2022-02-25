Мартемьянов: я говорил Шору не ездить на Олимпиаду. Он посмеялся и пошёл работать

Главный тренер «Сибири» Андрей Мартемьянов рассказал о состоянии игроков национальных сборных из «Сибири» и поделился впечатлениями от Олимпиады.



«Как себя чувствуют олимпийцы? Ник Шор приехал на полном позитиве, соскучился по команде. Сятери приехал вчера утром. Отоспался день. Сегодня первая тренировка. Чайковски тоже, у них мероприятия были государственные. Дали несколько дней задержаться. Да, не в лучшем состоянии, но есть время. Парни профессионалы, призваны отвечать за свою игру. Думаю, нормально всё будет.



Не смутило ли, что Шор почти всю Олимпиаду был 13-м нападающим? Это решение тренерского штаба. Я не могу вмешиваться в работу других тренеров, это их решение. Возможно, команда была уже сбитая, сыгранная. И Ник там просто не вписался. Но не думаю, что он что-то растерял. Я высказал мнение, что надо было оставаться здесь, не ездить. Он посмеялся и пошёл работать.



Впечатление от Олимпиады? Я так понимаю, что была поставлена задача минимум в тройку войти. Исходя из этого строили стратегию игры. Да, может быть, она не такая яркая, залихватская. Но команда играла на результат в каждом матче и на предварительном этапе, и в плей-офф. В плей-офф тем более нужно играть только на результат. Важны были медали. Без болельщиков тяжеловато. Возможно, всякие факторы вмешались. То, что он был напряжённый — это я могу дать сто процентов. Фактически проходных матчей на Олимпиаде не было, уровень хоккея подтянулся. Откровением стал провал сборной Германии. На прошлой Олимпиаде они играли в финале. Удивлён. А так турнир напряжённый», — передаёт слова Мартемьянова корреспондент «Чемпионата» Екатерина Василевич.