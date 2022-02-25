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«Йокерит» не примет участия в плей-офф Кубка Гагарина 2022 года

«Йокерит» не примет участия в плей-офф Кубка Гагарина 2022 года
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Финский «Йокерит» не примет участия в плей-офф Кубка Гагарина 2022 года, сообщает официальный сайт Континентальной хоккейной лиги.

Решение о первом раунде плей-офф пар Западной конференции розыгрыша Кубка Гагарина будет объявлено дополнительно. Напомним, «Йокерит», занявший второе место по итогам регулярного чемпионата, должен был сыграть с московским «Спартаком» в первом раунде Запада.

Ранее фан-клуб «Йокерита» потребовал от руководства клуба выйти из состава участников Континентальной хоккейной лиги.

Финский клуб выступает в лиге восьмой сезон (с сезона-2014/2015), наивысшим достижением является выход во второй раунд плей-офф Кубка Гагарина в 2015 и 2018 годах, где они в обоих случаях уступали в серии ЦСКА (1-4 и 2-4 соответственно). В 2020 году финны также преодолели первый раунд, но плей-офф турнира был отменён из пандемии коронавируса.

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