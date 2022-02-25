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Президент КХЛ прокомментировал снятие «Йокерита» с плей-офф Кубка Гагарина — 2022

Президент КХЛ прокомментировал снятие «Йокерита» с плей-офф Кубка Гагарина — 2022
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Президент Континентальной хоккейной лиги Алексей Морозов прокомментировал снятие финского «Йокерита» с плей-офф Кубка Гагарина 2022 года.

«Нам очень жаль терять «Йокерит» — сильную и яркую команду, с узнаваемым стилем. «Йокерит» выступает у нас с сезона-2014/2015 и неизменно выходит в плей-офф. Встречи со всеми командами лиги всегда проходили интересно. Очень неприятно, что уход «Йокерита» обусловлен не спортивными причинами, а политическими», — приводит слова Морозова официальный сайт КХЛ.

«Йокерит», занявший второе место по итогам регулярного чемпионата, должен был сыграть с московским «Спартаком» в первом раунде Запада. Также сообщалось, что решение о первом раунде плей-офф пар Западной конференции розыгрыша Кубка Гагарина будет объявлено дополнительно.

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