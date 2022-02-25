Заварухин: шёл в «Автомобилист», заинтересованный во мне, но не думал занять место Питерса

Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин поделился мнением о прошедшем сезоне, а также о планах на следующий чемпионат КХЛ.



«Зачем «Автомобилисту», который не попал в плей-офф, товарищеские матчи с «Салаватом Юлаевым» и СКА? Мы в чемпионате провели всего 45 игр. А после Нового года и вовсе один-единственный матч. Если бы не эти товарищеские игры, ребята восемь месяцев были б без практики! Это даже больше, чем хоккеист пропускает из-за какой-то серьёзной травмы. Парням нужен был тонус. Возможно, в этих играх нет спортивного смысла, но мы всё равно стараемся мотивировать игроков. Да, чемпионат остановили, в плей-офф мы не попали, но на этом жизнь не заканчивается. Нужно проявлять себя с прицелом на следующий сезон.



В чём причины неудачного выступления «Автомобилиста»? Одна из самых главных проблем — вратарская. У нас есть хорошие бэкапы: Шикин, Галкин, подрастает Романов. Но хорошего первого номера нам категорически недоставало. Кроме этого не было единого коллектива. В командном виде спорта это один из основных аспектов.



Держал в уме сценарий, что сменю Билла Питерса? Я точно не думал, что так всё случится. Я приходил работать, помогать Биллу. Что мог — то делал по максимуму. Честно выполнял ту работу, которую мне поручал Питерс. А то, что случилось, это всё же решение не моё, а руководства. Я шёл в хороший клуб, который во мне заинтересован, но не думал о возможности занять место Питерса.



Те две-три игры после назначения — это тот «Автомобилист», который хотим видеть? Да. Со «Спартаком» неплохой матч провели (3:1), с «Адмиралом» (2:1) тоже. Да и проигранный матч со СКА (0:1) я занёс бы в копилку. Не забили, но играли правильно. Я хочу видеть больше агрессии, акцента на ворота, силовых приёмов. Ну и оборона — это прежде всего.



Есть ли представление, как будет перестраиваться команда в межсезонье? Мы встретимся с руководителями, будем разговаривать по дальнейшей работе и селекции. Обсудим, кого мы видим в команде, кого — нет. Повторюсь: хочу, чтобы «Автомобилист» стал более жёстким и агрессивным. И, конечно, нужно создать коллектив», — цитирует Заварухина пресс-служба КХЛ.