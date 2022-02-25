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«Я место Фазеля не занимал». Мэр Новосибирска — о возможности отмены МЧМ-2023 в городе

«Я место Фазеля не занимал». Мэр Новосибирска — о возможности отмены МЧМ-2023 в городе
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Мэр Новосибирска Анатолий Локоть ответил, будет ли отменено проведение молодёжного чемпионата мира 2023 года в городе.

«Я место Фазеля не занимал (Рене Фазель – бывший президент Международной федерации хоккея. – Прим. «Чемпионата»). В этом отношении какие могут быть решения? Я не знаю логики?

Мы готовимся к проведению чемпионата, находимся в активной стадии реализации проекта и не собираемся притормаживать работу. Речь идёт о строительстве ЛДС, благоустройстве территории, строительстве станции метро «Спортивная».

Сегодня мы встречаемся с губернатором региона и будем обсуждать гостевые маршруты, а также, как мы намерены изменять Новосибирск, что необходимо улучшить в инфраструктуре нашего города, чтобы встречать большое количество туристов, гостей, болельщиков и спортсменов, чтобы сделать обстановку праздничную, радостную для проведения большого мероприятия мирового уровня», – приводит слова Локотя Infopro54.

Напомним, молодёжный чемпионат мира 2023 года пройдёт с 26 декабря 2022 года по 6 января 2023 года в Омске и Новосибирске.

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