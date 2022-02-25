«Вашингтон» не допустил Овечкина до общения с журналистами перед матчем с «Рейнджерс»

Североамериканский журналист Washington Post Саманта Пелл на своей странице в «Твиттере» рассказала о том, что «Вашингтон Кэпиталз» не допустил капитана команды Александра Овечкина до общения с журналистами.
«Мы ожидаем, что Алекс Овечкин будет доступен для СМИ в ближайшие дни. Был сделан запрос по его комментарию прошлым вечером, но «Кэпиталз» хотели сосредоточиться на матче с «Нью-Йорком».
Овечкин хочет получить ещё немного времени, прежде чем говорить о конфликте России и Украины.
Жена Овечкина, дети, мама и папа находятся в России», — говорится в сообщении.
Напомним, в ночь с 24 на 25 февраля в очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Матч завершился со счётом 4:1 в пользу подопечных Жерара Галлана. Автором единственной шайбы в составе «Вашингтона» стал капитан столичной команды Александр Овечкин.
- 25 февраля 2022
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