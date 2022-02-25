«Шестёркин был безупречен». Главный тренер «Нью-Йорка» похвалил российского вратаря

Главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Жерар Галлан прокомментировал игру российского вратаря Игоря Шестёркина в матче с «Вашингтон Кэпиталз».
«Сегодня мы проделали действительно хорошую командную работу. Плюс наш вратарь сегодня вновь был безупречен. Жаль, что в самой концовке Шести лишился шат-аута, но в целом сегодня у нас получилась хорошая и сильная командная игра», — приводит слова Галлана официальный сайт НХЛ на русском языке.
Напомним, в Нью-Йорке (США) на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» завершилась встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которой «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Победу в этом матче одержали хозяева со счётом 4:1.
Российский голкипер Игорь Шестёркин признан второй звездой матча, он совершил 36 сейвов. Примечательно, что на 59-й минуте матча российский нападающий Александр Овечкин отыграл единственную шайбу для своей команды с передачи другого россиянина Евгения Кузнецова.
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