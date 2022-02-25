Гонка бомбардиров НХЛ: Овечкин оторвался от Капризова, но отстаёт от лидера на 11 очков

В ночь с 24 на 25 февраля в Нью-Йорке (США) на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» завершилась встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которой «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Победу в этом матче одержали хозяева со счётом 4:1.
Единственную шайбу «Вашингтона» во встрече забросил капитан Александр Овечкин. Теперь на счету нападающего 63 (32+31) очка в сезона. Это позволило ему оторваться в гонке бомбардиров от российского форварда «Миннесоты Уайлд» Кирилла Капризова, который не отметился результативными действиями в матче с «Торонто Мэйпл Лифс» (1:3) и у которого 62 (23+39) балла. Овечкин вышел на единоличное седьмое место.
Лидирует в списке нападающий «Флориды Пантерз» Джонатан Юбердо, в матче с «Коламбус Блю Джекетс» 2 (1+1) очка, и вышедший на единоличное первое место — у него 74 (18+56) балла. На второй и третьей строчке с 73-мя очками расположились форварды «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль (35+38) и Коннор Макдэвид (28+45).
- 25 февраля 2022
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