«Салават» выложил промо-ролик к серии с «Сибирью» в стиле мультфильма «Южный Парк»

«Салават Юлаев» на официальной странице в «Инстаграме» опубликовал промо-ролик к серии первого раунда плей-офф Кубка Гагарина с «Сибирью».
В анимационном ролике пародируется мультфильм «Южный Парк». В его стилистике рассказывается «Легенда о походе за Кубком».
Отметим, что «Южный Парк» — мультипликационный сериал, который высмеивает недостатки американской культуры и текущие мировые события.
Напомним, команды по-прежнему продолжают подготовку к плей-офф. В начале февраля КХЛ объявила о досрочном завершении регулярного чемпионата, а участники плей-офф определялись по проценту набранных очков. 23 февраля в Минске на «Минск-Арене» завершился контрольный матч, в котором местное «Динамо» принимало уфимский «Салават Юлаев». Победу в этом матче одержала команда из Уфы со счётом 6:3 (2:2, 1:0, 3:1).
- 25 февраля 2022
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