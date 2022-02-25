«Переподписали Покку». Хартли — о надписи «Уволен» на месте финского игрока после ОИ-2022

Главный тренер омского «Авангарда» Боб Хартли рассказал о продолжении истории с финским защитником команды Вилле Поккой. После победы сборной Финляндии по хоккею в финале Олимпийских игр 2022 года в Пекине (Китай) над сборной России (2:1) «ястребы» отреагировали на гол Покки, заклеив место финна в раздевалке команды и прикрепив лист с надписью «Уволен».
«Будет ли Покка играть в плей-офф? Переподписали Вилле, всё в порядке», — передаёт слова Хартли корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
Напомним, 20 февраля в Пекине (Китай) завершился финальный матч мужского хоккейного турнира Олимпийских игр — 2022, в котором сыграли сборные России и Финляндии. Во встрече, прошедшей на стадионе «Национальный», финская команда одержала победу со счётом 2:1, завоевав золотые медали Олимпиады.
- 25 февраля 2022
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