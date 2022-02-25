Крикунов — о «Йокерите»: спасибо пусть скажут, что стали чемпионами Олимпиады — и прощайте

Бывший главный тренер сборной России, наставник рижского «Динамо» Владимир Крикунов прокомментировал новость о том, что «Йокерит» снялся с розыгрыша Кубка Гагарина.



«Это решение правительства Финляндии, силой не удержать. Пусть уходят, они нам хуже не сделают точно. Спасибо пусть скажут, что стали олимпийскими чемпионами — и до свидания. Теперь, может быть, добавится команда. «Спартак» автоматически прошёл в следующий раунд, получается, можно «Торпедо» заявить, чтобы вместо них сыграли.



Снимется ли «Динамо» с КХЛ? Не знаю, всё может быть. У них же европейская солидарность», — приводит слова Крикунова Metaratings.

Ранее стало известно, что финский «Йокерит» не примет участия в плей-офф Кубка Гагарина 2022 года.