«Он поседел наполовину». Шарипзянов — о Ковальчуке на Олимпийских играх — 2022

Защитник ХК «Авангард» и сборной России по хоккею Дамир Шарипзянов рассказал, какую роль в команде сыграл генеральный менеджер Илья Ковальчук на Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай).

«В Илье живёт энергия игрока, думаю, он ещё не до конца трансформировался в менеджера. Тем более он не закончил ещё карьеру. Видно было, как он переживал, тем более первые две встречи. Первый матч 1:0 — он поседел наполовину. С ним было приятно находиться, он и в Новогорске был. И на лёд выходил. Не с командой, конечно, с вратарями. У него до сих пор горят глаза, до сих пор живёт хоккеем. Хотелось бы, чтобы такой игрок был в раздевалке — и на Олимпиаде, и здесь. У него получилось собрать хороший коллектив. Немного мы подвели его со вторым местом, но, как он сказал, ни к кому претензий нет — все бились, сражались, но немного не вышло», — передаёт слова Шарипзянова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.