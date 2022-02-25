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«Не должен ли Шестёркин стать фаворитом на «Харт»?» Лебрюн поставил Игоря выше Макдэвида

«Не должен ли Шестёркин стать фаворитом на «Харт»?» Лебрюн поставил Игоря выше Макдэвида
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Журналист The Athletic Пьер Лебрюн похвалил выступление российского голкипера «Нью-Йорк Рейнджерс» Игоря Шестёркина в текущем регулярном чемпионате, выделив его как одного из претендентов на «Харт Трофи» — приз, вручаемый лучшему игроку сезона НХЛ.

«Макдэвид, Мэттьюс, Драйзайтль, Юбердо, Годро — все они имеют веские аргументы в сравнении со всеми остальными игроки, но не должен ли Игорь Шестёркин (94% отражённых бросков, коэффициент надёжности — 1.98) стать фаворитом в борьбе за «Харт Трофи» в этот самый момент?

Последним голкипером-обладателем «Харта» был Кэри Прайс в 2015 году. Тогда у него было 93,3% отражённых бросков и коэффициент надёжности 1.98», — написал Лебрюн на своей странице в «Твиттере».

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