Московский «Спартак» стал первым клубом текущего сезона КХЛ, прошедшим во второй раунд плей-офф Кубка Гагарина. Это произошло после заявления «Йокерита» о досрочном завершении сезона и присуждении финскому клубу технического поражения в серии с красно-белыми.
«Спартак» впервые за 12 лет прошёл во второй раунд плей-офф КХЛ. В последний раз москвичи преодолевали первую стадию в сезоне-2009/2010, когда командой руководил Милош Ржига. Тогда «Спартак» в первом раунде обыграл московское «Динамо» — 3-1, а затем проиграл серию «Локомотиву» — 2-4.
После того успеха красно-белые в сезоне-2010/2011 в первом раунде уступили СКА — 0-4. Затем «Спартак» вплоть до сезона-2017/2018 не играл в плей-офф, включая сезон-2014/2015, который москвичи пропустили из-за финансовых проблем. В 2018 году они вылетели от ЦСКА (0-4), на следующий год — от СКА (2-4). В сезоне-2019/2020 «Спартак» потерпел поражение на старте плей-офф в серии с московским «Динамо» (2-4), а в прошлом сезоне — с ЦСКА (0-4).
- 25 февраля 2022
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