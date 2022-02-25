Губерниев: а что это американские умники не накладывают санкции на Овечкина?!

Известный комментатор Дмитрий Губерниев в своём телеграм-канале высказался по поводу массовых санкций в отношении известных российских деятелей со стороны многих стран.

«Блин, а что это американские умники не накладывают санкции на Овечкина?! Он же в Putin Team! Это им не этап по лыжам в Тюмени отнимать — без Ови их «Кэпиталз» нафиг никому не нужен…» — говорится в сообщении.

Напомним, ранее капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отреагировал на военный конфликт между Россией и Украиной.

В настоящий момент в активе российского нападающего 1383 (762+621) результативных балла за 1248 матчей в лиге, что является 24-м результатом в списке бомбардиров за всю историю Национальной хоккейной лиги.