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Мессье: если Овечкин побьёт рекорд Гретцки, это будет исключительный рекорд. Будем ждать

Мессье: если Овечкин побьёт рекорд Гретцки, это будет исключительный рекорд. Будем ждать
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Легендарный нападающий ряда клубов НХЛ Марк Мессье прокомментировал возможность побить рекорд великого канадского форварда Уэйна Гретцки капитаном «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным.

«Гретцки всегда говорил — рекорды нужны для того, чтобы их били. Мы все будем ждать и находиться в предвкушении. Если он это сделает, это будет исключительный рекорд», — сказал Мессье в эфире ESPN.

В матче «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Вашингтон Кэпиталз», прошедшем в ночь с 24 на 25 февраля, Овечкин забил гол и сократил отставание от Яромира Ягра, занимающего третью строчку в списке лучших снайперов в истории НХЛ, до четырёх шайб. На счету россиянина теперь 762 забитых гола, у чешского нападающего — 766 шайб. Второе место с 801 голом занимает Горди Хоу. На первом месте идёт Уэйн Гретцки, забросивший 894 шайбы.

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