Мессье: если Овечкин побьёт рекорд Гретцки, это будет исключительный рекорд. Будем ждать

Легендарный нападающий ряда клубов НХЛ Марк Мессье прокомментировал возможность побить рекорд великого канадского форварда Уэйна Гретцки капитаном «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным.

«Гретцки всегда говорил — рекорды нужны для того, чтобы их били. Мы все будем ждать и находиться в предвкушении. Если он это сделает, это будет исключительный рекорд», — сказал Мессье в эфире ESPN.

В матче «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Вашингтон Кэпиталз», прошедшем в ночь с 24 на 25 февраля, Овечкин забил гол и сократил отставание от Яромира Ягра, занимающего третью строчку в списке лучших снайперов в истории НХЛ, до четырёх шайб. На счету россиянина теперь 762 забитых гола, у чешского нападающего — 766 шайб. Второе место с 801 голом занимает Горди Хоу. На первом месте идёт Уэйн Гретцки, забросивший 894 шайбы.