Мессье об Овечкине: любого лидера отличает то, что он может вдохнуть жизнь в игроков рядом

Легендарный нападающий ряда клубов НХЛ Марк Мессье поделился мнением о капитане «Вашингтон Кэпиталз» Александре Овечкине.

«Мне всегда нравилось в Овечкине то, как он любит забивать сам и когда забивают его партнёры по команде, а также его празднования. Его энтузиазм заразителен, любого лидера отличает то, что он может вдохнуть жизнь в игроков вокруг себя», — сказал Мессье в эфире ESPN.

В матче «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Вашингтон Кэпиталз», прошедшем в ночь с 24 на 25 февраля, Овечкин забил гол и сократил отставание от Яромира Ягра, занимающего третью строчку в списке лучших снайперов в истории НХЛ, до четырёх шайб. На счету россиянина теперь 762 забитых гола, у чешского нападающего — 766 шайб. Второе место с 801 голом занимает Горди Хоу. На первом месте идёт Уэйн Гретцки, забросивший 894 шайбы.