Мессье об Овечкине: любого лидера отличает то, что он может вдохнуть жизнь в игроков рядом

Легендарный нападающий ряда клубов НХЛ Марк Мессье поделился мнением о капитане «Вашингтон Кэпиталз» Александре Овечкине.
«Мне всегда нравилось в Овечкине то, как он любит забивать сам и когда забивают его партнёры по команде, а также его празднования. Его энтузиазм заразителен, любого лидера отличает то, что он может вдохнуть жизнь в игроков вокруг себя», — сказал Мессье в эфире ESPN.
В матче «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Вашингтон Кэпиталз», прошедшем в ночь с 24 на 25 февраля, Овечкин забил гол и сократил отставание от Яромира Ягра, занимающего третью строчку в списке лучших снайперов в истории НХЛ, до четырёх шайб. На счету россиянина теперь 762 забитых гола, у чешского нападающего — 766 шайб. Второе место с 801 голом занимает Горди Хоу. На первом месте идёт Уэйн Гретцки, забросивший 894 шайбы.
- 26 февраля 2022
-
12:24
-
12:00
-
11:43
-
11:38
-
11:14
-
10:55
-
10:52
-
10:41
-
10:32
-
10:00
-
09:37
-
09:10
-
08:44
-
08:03
-
08:00
-
07:50
-
07:43
-
07:24
-
07:08
-
06:49
-
06:32
-
05:51
-
05:51
-
05:40
-
05:38
-
04:36
-
00:12
- 25 февраля 2022
-
23:45
-
23:26
-
22:50
-
22:28
-
22:18
-
21:57
-
21:55
-
21:36