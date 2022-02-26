Болельщики «Вашингтона» раскритиковали журналистов за вопросы об Украине Овечкину

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин во время пресс-конференции перед матчем регулярного чемпионата НХЛ с «Филадельфией Флайерз» ответил на вопрос о военном конфликте между Россией и Украиной.



Американские болельщики «Вашингтона» были возмущены вопросами журналистов на эту тему. Некоторые из них высказались под постом клуба с пресс-конференцией в «Твиттере»:

«Это неправильно. Задаваемые вопросы не справедливы. Понимают ли журналисты, какой эффект это может иметь?»

«Почему в СМИ спрашивают его об этом дерьме? Совершенно глупые вопросы. Что ты хочешь, чтобы этот парень ответил?»



«Чёртовы корреспонденты, перестаньте спрашивать хоккеистов про Украину! Они не хотят говорить об этом, так что не поднимайте эту тему».

«Почему мы всё ещё делаем это в 2022 году? Оставьте парня в покое. Он не собирается давать вам ответы, которых вы жаждете. Его семья в России, этого должно быть достаточно».

«Человек буквально сказал «пожалуйста, больше не нужно никакой войны», и все нападают на него за то, что он прямо никого не осудил. Извините, безопасность его семьи важнее, чем любое его заявление, которое не повлияет на то, что происходит на самом деле».

«Почему ему задают вопросы о войне? Он же хоккеист».