Владислав Гавриков получил травму, после того, как шайба попала ему в голову

В эти минуты в Роли на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Каролина Харрикейнз» принимает «Коламбус Блю Джекетс».

В одном из игровых эпизодов российский защитник «Коламбуса» Владислав Гавриков получил травму после того, как шайба попала ему в голову.

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В нынешнем сезоне НХЛ Гавриков принял участие в 50 матчах, в которых записал в свой актив 2 гола и сделал 21 результативную передачу при коэффициенте полезности "+5".

Всего за карьеру в НХЛ он принял участие в 174 играх, забив 9 голов и сделав 44 результативные передачи при коэффициенте полезности "-7".