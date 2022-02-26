«Каролина» крупно всухую обыграла «Коламбус». А. Свечников – без очков

В Роли (США) на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Каролина Харрикейнз» принимала «Коламбус Блю Джекетс». Встреча завершилась победой хозяев всухую со счётом – 4:0, благодаря чему они продлили свою серию до четырёх матчей.

За «Каролину» забрасывали Джордан Стаал, Теуво Терявяйнен, Нино Нидеррайтер и Винсент Трочек.

21-летний российский нападающий «Харрикейнз» Андрей Свечников баллов за результативность не набрал, проведя на льду 16 минут 22 секунды. Его показатель полезности – «0». Соотечественник Свечникова – защитник «Коламбуса» Владислав Гавриков получил травму, после того, как шайба попала ему в голову.

Ворота «Каролины» защищал Фредерик Андерсен, отразивший все 17 бросков по воротам и оформивший третий шат-аут в сезоне. У его коллеги по амплуа из «Коламбуса» Жан-Франсуа Берюбе – 44 сейва после 48 бросков.