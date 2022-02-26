Ларсен считает, что Гавриков заслужил быть помощником капитана

Главный тренер «Коламбус Блю Джекетс» Брэд Ларсен заявил, что считает, что российский защитник Владислав Гавриков заслужил быть помощником капитана.



«Я считаю, что он заслужил эту нашивку. Недавно я разговаривал с ним о том, как много он значит для нашей команды. Он приносит нам много пользы каждый день, выполняя свою работу. Он отличный профессионал и всегда выходит на лед с улыбкой. При этом он очень стабильный игрок.



Мы любим его за то, что он для нас делает. На льду он боец, очень хороший боец. И я считаю, что он серьезно вырос за последнее время.



Он вырос на моих глазах. У него отличный характер. Так что у нас просто появилась возможность наградить его и показать, что мы о нем думаем. Я считаю, что он дорос до этого. Благодаря своей игре и отношению к делу он влился в нашу группу лидеров и здорово помогает команде», – цитирует Ларсена официальный сайт «Коламбуса».