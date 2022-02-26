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«Сент-Луис» нанёс 5-е поражение кряду «Баффало». У Барбашёва — ассистентский хет-трик

«Сент-Луис» нанёс 5-е поражение кряду «Баффало». У Барбашёва — ассистентский хет-трик
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В Сент-Луисе (США) на стадионе «Энтерпрайз-центр» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Сент-Луис Блюз» принимал «Баффало Сэйбрз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:3. Это пятое поражение гостей подряд.

За «Сент-Луис» дублем отметился Джордан Кайру, ещё по одной шайбе на счету Джейка Уолмана, Колтона Парэйко и Брэйдена Шенна. В составе «Баффало» забрасывали Дилан Козенс, Кайл Окпосо и Тейдж Томпсон.

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26-летний российский форвард «Блюз» Иван Барбашёв провёл на льду 15 минут 50 секунд и отметился ассистентским хет-триком, заработав показатель полезности «+2». Таким образом, в его активе 38 (16+22) очков в 50 встречах нынешнего сезона.

Другие российские хоккеисты «Сент-Луиса» — Владимир Тарасенко, Клим Костин и Павел Бучневич, очков не набрали.

НХЛ - регулярный чемпионат
26 февраля 2022, суббота. 04:00 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Окончен
5 : 3
Баффало Сэйбрз
Баффало
0:1 Козенс (Асплунд, Окпосо) – 01:35 (5x5)   1:1 Кайру (Перрон, Фолк) – 07:06 (5x4)   2:1 Кайру (Фолк, Барбашёв) – 14:23 (5x5)   2:2 Окпосо (Далин, Скиннер) – 23:27 (5x5)   3:2 Уолман (Саад, Барбашёв) – 39:25 (5x5)   3:3 Томпсон (Кребс, Так) – 53:34 (5x4)   4:3 Парэйко (Кайру, Барбашёв) – 53:57 (5x5)   5:3 Шенн (О'Райлли) – 59:27 (en)
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