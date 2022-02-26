«Сент-Луис» нанёс 5-е поражение кряду «Баффало». У Барбашёва — ассистентский хет-трик

В Сент-Луисе (США) на стадионе «Энтерпрайз-центр» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Сент-Луис Блюз» принимал «Баффало Сэйбрз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:3. Это пятое поражение гостей подряд.

За «Сент-Луис» дублем отметился Джордан Кайру, ещё по одной шайбе на счету Джейка Уолмана, Колтона Парэйко и Брэйдена Шенна. В составе «Баффало» забрасывали Дилан Козенс, Кайл Окпосо и Тейдж Томпсон.

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26-летний российский форвард «Блюз» Иван Барбашёв провёл на льду 15 минут 50 секунд и отметился ассистентским хет-триком, заработав показатель полезности «+2». Таким образом, в его активе 38 (16+22) очков в 50 встречах нынешнего сезона.

Другие российские хоккеисты «Сент-Луиса» — Владимир Тарасенко, Клим Костин и Павел Бучневич, очков не набрали.