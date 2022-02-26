Хет-трики Кейна и Хагеля принесли «Чикаго» победу над «Нью-Джерси»

В Чикаго (США) на стадионе «Юнайтед-центр» в эти минуты завершилась встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которой «Чикаго Блэкхоукс» принимал «Нью-Джерси Дэвилз». Победу в этом матче одержали хозяева со счётом 8:5.



На 8-й минуте счёт открыл Брэндон Хагель. Через 2 минуты сравнял Джек Хьюз. На 19-й минуте вывел гостей вперёд Егор Шарангович. На 22-й минуте Патрик Кейн сравнял счёт. На 32-й – он оформил дубль. На 35-й минуте дубль оформил и Хагель. На 38-й минуте Йеспер Братт отыграл одну шайбу. На 49-й минуте счёт вновь сравнял Йонас Зигенталер.



Хозяева вновь вышли вперёд благодаря голу Кирби Дака на 55-й минуте. На этой же минуте забил и Райан Карпентер. Последнюю для гостей шайбу забил Братт на 56-й минуте. На 59-й Кейн оформил хет-трик, через минуту этого же достижения достиг и Хагель.