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Хет-трики Кейна и Хагеля принесли «Чикаго» победу над «Нью-Джерси»

Хет-трики Кейна и Хагеля принесли «Чикаго» победу над «Нью-Джерси»
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В Чикаго (США) на стадионе «Юнайтед-центр» в эти минуты завершилась встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которой «Чикаго Блэкхоукс» принимал «Нью-Джерси Дэвилз». Победу в этом матче одержали хозяева со счётом 8:5.

На 8-й минуте счёт открыл Брэндон Хагель. Через 2 минуты сравнял Джек Хьюз. На 19-й минуте вывел гостей вперёд Егор Шарангович. На 22-й минуте Патрик Кейн сравнял счёт. На 32-й – он оформил дубль. На 35-й минуте дубль оформил и Хагель. На 38-й минуте Йеспер Братт отыграл одну шайбу. На 49-й минуте счёт вновь сравнял Йонас Зигенталер.

Хозяева вновь вышли вперёд благодаря голу Кирби Дака на 55-й минуте. На этой же минуте забил и Райан Карпентер. Последнюю для гостей шайбу забил Братт на 56-й минуте. На 59-й Кейн оформил хет-трик, через минуту этого же достижения достиг и Хагель.

НХЛ - регулярный чемпионат
26 февраля 2022, суббота. 04:30 МСК
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
Окончен
8 : 5
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
1:0 Хагель – 07:34 (5x5)   1:1 Хьюз (Грейвз) – 09:41 (5x5)   1:2 Шарангович (Хьюз, Зигенталер) – 18:55 (5x5)   2:2 Кейн (Дебринкэт, Джонс) – 21:34 (5x4)   3:2 Кейн (Джонс, Дебринкэт) – 31:24 (5x4)   4:2 Хагель (Кейн, Дебринкэт) – 34:09 (5x4)   4:3 Братт (Сиверсон, Зигенталер) – 37:43 (5x5)   4:4 Зигенталер (Хэмилтон) – 48:36 (5x5)   5:4 Дак (Мёрфи, Джонс) – 54:04 (5x5)   6:4 Карпентер (Энтвистл, Джонс) – 54:45 (5x5)   6:5 Братт (Сиверсон, Хьюз) – 55:45   7:5 Кейн – 58:37 (en)   8:5 Хагель (Джонс) – 59:32 (en)
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