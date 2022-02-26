Хет-трики Кейна и Хагеля принесли «Чикаго» победу над «Нью-Джерси»

В Чикаго (США) на стадионе «Юнайтед-центр» в эти минуты завершилась встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которой «Чикаго Блэкхоукс» принимал «Нью-Джерси Дэвилз». Победу в этом матче одержали хозяева со счётом 8:5.
На 8-й минуте счёт открыл Брэндон Хагель. Через 2 минуты сравнял Джек Хьюз. На 19-й минуте вывел гостей вперёд Егор Шарангович. На 22-й минуте Патрик Кейн сравнял счёт. На 32-й – он оформил дубль. На 35-й минуте дубль оформил и Хагель. На 38-й минуте Йеспер Братт отыграл одну шайбу. На 49-й минуте счёт вновь сравнял Йонас Зигенталер.
Хозяева вновь вышли вперёд благодаря голу Кирби Дака на 55-й минуте. На этой же минуте забил и Райан Карпентер. Последнюю для гостей шайбу забил Братт на 56-й минуте. На 59-й Кейн оформил хет-трик, через минуту этого же достижения достиг и Хагель.
- 26 февраля 2022
-
07:24
-
07:08
-
06:49
-
06:32
-
05:51
-
05:51
-
05:40
-
05:38
-
04:36
-
00:12
- 25 февраля 2022
-
23:45
-
23:26
-
22:50
-
22:28
-
22:18
-
21:57
-
21:55
-
21:36
-
21:15
-
20:45
-
20:10
-
19:48
-
19:32
-
19:16
-
19:09
-
18:47
-
18:36
-
18:15
-
17:45
-
17:18
-
17:09
-
16:43
-
16:28
-
15:52
-
15:46