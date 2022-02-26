Кейн и Хагель, оформившие по хет-трику с «Нью-Джерси», обновили достижение 2003 года

33-летний американский нападающий «Чикаго Блэкхоукс» Патрик Кейн и его 23-летний партнёр по команде Брэндон Хагель, оформившие по хет-трику в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Джерси Дэвилз» (8:5), отметились статистическим достижением. Об этом информирует ESPN Stats & Info в «Твиттере».

Как отмечает источник, Кейн и Хагель – первая пара одноклубников, которая оформила хет-трик в одной игре регулярного чемпионата НХЛ за «Чикаго» впервые с марта 2003 года. Это вторая пара товарищей по команде, сделавшая хет-трики в одном матче в этом сезоне – в январе «Питтсбург Пингвинз» обыграл «Сан-Хосе Шаркс» (8:5), по три шайбы в составе победителей забросили Эван Родригес и Брайан Раст.

В текущем сезоне Кейн принял участие в 49 матчах за «Чикаго», в которых набрал 53 (16+37) очка при показателе полезности «-15». У Хагеля – 30 (17+13) результативных действий в 47 встречах нынешнего чемпионата.