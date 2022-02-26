Гонка бомбардиров НХЛ: Овечкин опустился на восьмое место, Капризов — на девятое

В Денвере (США) на стадионе «Болл-Арена» завершилась встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которой «Колорадо Эвеланш» принимал «Виннипег Джетс». Победу в этом матче одержали хозяева со счётом 6:3.
Финский нападающий «Колорадо» Микко Рантанен во встрече набрал три очка — все за голевые передачи. Благодаря этому он довёл свой результативный счёт в текущем сезоне до 64 (26+38) и поднялся на шестое место в гонке бомбардиров регулярного чемпионата НХЛ. Он опередил нападающего «Миннесоты Уайлд» Кирилла Капризова (62 очка — 23+39), опустившегося на девятую строчку, и капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина (63 балла — 32+31), который теперь находится на восьмой позиции.
Лидирует по-прежнему форвард «Флориды Пантерз» Джонатан Юбердо, набравший 74 (18+56) очка в 52 матчах сезона.
- 26 февраля 2022
-
09:10
-
08:44
-
08:03
-
08:00
-
07:50
-
07:43
-
07:24
-
07:08
-
06:49
-
06:32
-
05:51
-
05:51
-
05:40
-
05:38
-
04:36
-
00:12
- 25 февраля 2022
-
23:45
-
23:26
-
22:50
-
22:28
-
22:18
-
21:57
-
21:55
-
21:36
-
21:15
-
20:45
-
20:10
-
19:48
-
19:32
-
19:16
-
19:09
-
18:47
-
18:36
-
18:15
-
17:45