Задоров: нет войне! Остановите это!
Поделиться
Защитник «Калгари Флэймз» Никита Задоров на своей странице в «Инстаграме» прокомментировал военный конфликт между Россией и Украиной.
Игрок обороны выложил пост с фотографией чёрного цвета, на которой красными буквами написано «Нет войне».
«Остановите это!!!» — написал Задоров в подписи под публикацией.
Напомним, ранее российский капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин во время пресс-конференции перед матчем регулярного чемпионата НХЛ с «Филадельфией Флайерз» ответил на вопрос о военном конфликте между Россией и Украиной.
В текущем сезоне 26-летний Задоров принял участие в 43 встречах регулярного чемпионата НХЛ, в которых забросил три шайбы и отдал 10 результативных передач, суммарно набрав 13 очков при показателе полезности «+5».
Комментарии
- 26 февраля 2022
-
09:10
-
08:44
-
08:03
-
08:00
-
07:50
-
07:43
-
07:24
-
07:08
-
06:49
-
06:32
-
05:51
-
05:51
-
05:40
-
05:38
-
04:36
-
00:12
- 25 февраля 2022
-
23:45
-
23:26
-
22:50
-
22:28
-
22:18
-
21:57
-
21:55
-
21:36
-
21:15
-
20:45
-
20:10
-
19:48
-
19:32
-
19:16
-
19:09
-
18:47
-
18:36
-
18:15
-
17:45
Партнерский контент