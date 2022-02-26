Задоров: нет войне! Остановите это!

Защитник «Калгари Флэймз» Никита Задоров на своей странице в «Инстаграме» прокомментировал военный конфликт между Россией и Украиной.



Игрок обороны выложил пост с фотографией чёрного цвета, на которой красными буквами написано «Нет войне».



«Остановите это!!!» — написал Задоров в подписи под публикацией.

Напомним, ранее российский капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин во время пресс-конференции перед матчем регулярного чемпионата НХЛ с «Филадельфией Флайерз» ответил на вопрос о военном конфликте между Россией и Украиной.

В текущем сезоне 26-летний Задоров принял участие в 43 встречах регулярного чемпионата НХЛ, в которых забросил три шайбы и отдал 10 результативных передач, суммарно набрав 13 очков при показателе полезности «+5».