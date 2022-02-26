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Капитан «Чикаго» Патрик Кейн установил абсолютный рекорд для американцев в НХЛ

Капитан «Чикаго» Патрик Кейн установил абсолютный рекорд для американцев в НХЛ
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В Чикаго (США) на стадионе «Юнайтед-центр» завершилась встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которой «Чикаго Блэкхоукс» принимал «Нью-Джерси Дэвилз». Победу в этом матче одержали хозяева со счётом 8:5.

33-летний американский нападающий «Чикаго Блэкхоукс» Патрик Кейн оформил хет-трик во встрече, забросив свою 14-ю, 15-ю и 16-ю шайбы в текущем сезоне. Как сообщает ESPN Stats & Info в «Твиттере», Кейн стал первым американским хоккеистом в истории Национальной хоккейной лиги, забившим не менее 15 голов в каждом из своих первых 15 сезонов в НХЛ.

Напомним, в текущем сезоне Кейн принял участие в 49 матчах за «Чикаго», в которых набрал 53 (16+37) очка при показателе полезности «-15».

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