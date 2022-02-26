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Турнирная таблица и результаты матчей прошедшего игрового дня НХЛ

Турнирная таблица и результаты матчей прошедшего игрового дня НХЛ
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«Чемпионат» представляет турнирную таблицу Национальной хоккейной лиги по состоянию на 26 февраля, а также итоги матчей прошедшего игрового дня регулярного чемпионата.

«Каролина Харрикейнз» крупно обыграла «Коламбус Блю Джекетс».

НХЛ - регулярный чемпионат
26 февраля 2022, суббота. 03:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
4 : 0
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
1:0 Стаал (Нидеррайтер, Песке) – 29:22 (5x5)   2:0 Терявяйнен (Ахо) – 38:09 (5x4)   3:0 Нидеррайтер (Фаст, Шей) – 41:14 (5x5)   4:0 Трочек (Нечас) – 41:50 (5x5)

«Сент-Луис Блюз» одержал трудовую победу во встрече с «Баффало Сэйбрз».

НХЛ - регулярный чемпионат
26 февраля 2022, суббота. 04:00 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Окончен
5 : 3
Баффало Сэйбрз
Баффало
0:1 Козенс (Асплунд, Окпосо) – 01:25 (5x5)   1:1 Кайру (Перрон, Фолк) – 07:06 (5x4)   2:1 Кайру (Фолк, Барбашёв) – 14:23 (5x5)   2:2 Окпосо (Далин, Козенс) – 23:27 (5x5)   3:2 Уолман (Саад, Барбашёв) – 39:25 (5x5)   3:3 Томпсон (Кребс, Так) – 52:34 (5x4)   4:3 Парэйко (Кайру, Барбашёв) – 53:57 (5x5)   5:3 Шенн (О'Райлли) – 59:27 (en)

«Чикаго Блэкхоукс» обыграл «Нью-Джерси Дэвилз» в матче-триллере.

НХЛ - регулярный чемпионат
26 февраля 2022, суббота. 04:30 МСК
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
Окончен
8 : 5
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
1:0 Хагель – 07:34 (5x5)   1:1 Хьюз (Грейвз) – 09:41 (5x5)   1:2 Шарангович (Хьюз, Зигенталер) – 18:55 (5x5)   2:2 Кейн (Дебринкэт, Джонс) – 21:34 (5x4)   3:2 Кейн (Джонс, Дебринкэт) – 31:24 (5x4)   4:2 Хагель (Кейн, Дебринкэт) – 34:09 (5x4)   4:3 Братт (Сиверсон, Зигенталер) – 37:43 (5x5)   4:4 Зигенталер (Хэмилтон) – 48:36 (5x5)   5:4 Дак (Мёрфи, Джонс) – 54:04 (5x5)   6:4 Карпентер (Энтвистл, Джонс) – 54:45 (5x5)   6:5 Братт (Сиверсон, Хьюз) – 55:45   7:5 Кейн – 58:37 (en)   8:5 Хагель (Джонс) – 59:32 (en)

«Колорадо Эвеланш» отыгрался с 0:3 во встрече с «Виннипег Джетс» и одержал уверенную победу.

НХЛ - регулярный чемпионат
26 февраля 2022, суббота. 05:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
6 : 3
Виннипег Джетс
Виннипег
0:1 Коннор (Дюбуа, Диллон) – 02:13 (5x5)   0:2 Свечников (Моррисси, Дюбуа) – 07:48 (5x5)   0:3 Лаури (Тонинато) – 16:26 (4x5)   1:3 Ландеског (Рантанен, Тэйвз) – 23:10 (5x5)   2:3 Маккиннон (Рантанен, Бураковски) – 32:20 (5x5)   3:3 Ландеског (Ничушкин, Кадри) – 37:17 (5x5)   4:3 Бураковски (Тэйвз, Макар) – 40:56 (5x5)   5:3 Маккиннон (Рантанен, Макар) – 52:13 (5x5)   6:3 Ландеског (Ничушкин, Кадри) – 53:11 (5x5)

«Аризона Койотс» неожиданно обыграла «Вегас Голден Найтс».

НХЛ - регулярный чемпионат
26 февраля 2022, суббота. 05:30 МСК
Аризона Койотс
Глендейл
Окончен
3 : 1
Вегас Голден Найтс
Парадайс
0:1 Каррье (Уайтклауд) – 31:03 (5x5)   1:1 Гостисбер (Чикран, Гальченюк) – 34:16 (5x5)   2:1 Шмальц (Строльман, Бойд) – 43:16 (5x5)   3:1 Шмальц (Келлер) – 59:29 (en)

«Лос-Анджелес Кингз» одержал четвёртую победу подряд, сломив сопротивление «Анахайм Дакс».

НХЛ - регулярный чемпионат
26 февраля 2022, суббота. 06:00 МСК
Анахайм Дакс
Анахайм
Окончен
1 : 4
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
0:1 Грундстрём (Байфилд, Браун) – 07:50 (5x5)   0:2 Кемпе (Копитар) – 23:51 (4x4)   0:3 Копитар (Кемпе, Даути) – 30:11 (5x4)   0:4 Кемпе – 32:51 (5x5)   1:4 Терри (Гецлаф, Хенрик) – 42:12 (5x5)

На Востоке на первое место вышла «Каролина Харрикейнз», на счету которой 76 очков в 51 матче. На вторую строчку опустилась «Флорида Пантерз», набравшая 75 баллов после 52 встреч. Тройку замыкает «Тампа-Бэй Лайтнинг», в активе которой 72 очка за 50 матчей.

В Западной конференции с колоссальным отрывом лидирует «Колорадо Эвеланш», набравший 80 баллов после 52 встреч. На втором месте расположился «Сент-Луис Блюз», на счету которого 68 очков после 51 матча. Третью позицию сохранил «Калгари Флэймз», в активе которого 66 баллов после 50 встреч.

Турнирная таблица НХЛ
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