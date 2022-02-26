Турнирная таблица и результаты матчей прошедшего игрового дня НХЛ

«Чемпионат» представляет турнирную таблицу Национальной хоккейной лиги по состоянию на 26 февраля, а также итоги матчей прошедшего игрового дня регулярного чемпионата.
«Каролина Харрикейнз» крупно обыграла «Коламбус Блю Джекетс».
«Сент-Луис Блюз» одержал трудовую победу во встрече с «Баффало Сэйбрз».
«Чикаго Блэкхоукс» обыграл «Нью-Джерси Дэвилз» в матче-триллере.
«Колорадо Эвеланш» отыгрался с 0:3 во встрече с «Виннипег Джетс» и одержал уверенную победу.
«Аризона Койотс» неожиданно обыграла «Вегас Голден Найтс».
«Лос-Анджелес Кингз» одержал четвёртую победу подряд, сломив сопротивление «Анахайм Дакс».
На Востоке на первое место вышла «Каролина Харрикейнз», на счету которой 76 очков в 51 матче. На вторую строчку опустилась «Флорида Пантерз», набравшая 75 баллов после 52 встреч. Тройку замыкает «Тампа-Бэй Лайтнинг», в активе которой 72 очка за 50 матчей.
В Западной конференции с колоссальным отрывом лидирует «Колорадо Эвеланш», набравший 80 баллов после 52 встреч. На втором месте расположился «Сент-Луис Блюз», на счету которого 68 очков после 51 матча. Третью позицию сохранил «Калгари Флэймз», в активе которого 66 баллов после 50 встреч.
- 26 февраля 2022
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