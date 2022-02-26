Плющев: демарш «Йокерита» и возможный демарш Риги должны привести к перезагрузке КХЛ

Заслуженный тренер России Владимир Плющев прокомментировал новость о том, что «Йокерит» снялся с розыгрыша Кубка Гагарина.

«В прессе уже сказал, что в игровом плане решение «Йокерита» меня огорчило, ведь финский клуб имел своё лицо в КХЛ, в стилевом плане украшал лигу. Но, с другой стороны, демарш Хельсинки и возможный демарш Риги в чём-то и полезны. Они должны привести нас к перезагрузке и КХЛ, и всего российского хоккея. Нужно признаться самим себе, что курс КХЛ на Европу оказался сомнительным, он не дал импульса нашей школе, что мы увидели на последней Олимпиаде.



Иностранные клубы тянули нашу лигу вниз — это касается и Риги, и, например, «Медвешчака» со «Слованом». Попытки стать копией НХЛ, может, ещё воспринимались на заре создания КХЛ, когда лига в общем-то пыталась набрать ход, но в нынешней ситуации они просто смешны. При этом, финансируя европейцев, мы перестали кормить и развивать традиционные хоккейные центры, воспитывавшие нам молодёжь. Вот и сейчас нам рассказывают об Эмиратах, Израиле и других курьёзных «медвешчаках». Забудьте!



Что делать? На мой взгляд, нужно расставаться с идеей континентальности и всерьёз браться за внутренний хоккей. У нас много городов, которые способны стать центрами национального хоккейного роста. Скажем, Новокузнецк, где молодые ещё лет пять-десять назад росли как на конвейере. Или Ханты-Мансийск, который после ухода из КХЛ перестроился и в плане воспитания молодёжи обогнал даже Новокузнецк. Или Тольятти, где все только и говорят о хоккее. Если мы вложимся в хоккейную вертикаль этих центров, подтянем их — пока, может, и искусственно — до уровня КХЛ, то уже через несколько лет получим новых Бобровских, Капризовых, Марченко для сборных России всех возрастов», — приводит слова Плющева Russia-Hockey.ru.