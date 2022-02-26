Кожевников: до плей-офф «Спартаку» надо сыграть хотя бы пару товарищеских матчей

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал новость о том, что «Йокерит» снялся с розыгрыша Кубка Гагарина. Из-за этого московский «Спартак» автоматически прошёл во второй раунд плей-офф.

«Конечно, «Спартаку» до плей-офф надо несколько матчей провести. Трудно найти с кем, но надо хотя бы пару товарищеских матчей сыграть. Тяжело, когда выбиваешься из ритма. В руководстве клуба умные люди, знают, что делать.



Что касается решения о техническом поражении «Йокерита», то если передёргивать команды, другие обидятся. Что менять-то на переправе? Я бы дал возможность сыграть «Торпедо»: одна команда уходит, есть же команда, которая заняла девятое место», — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.