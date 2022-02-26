Губернатор Омска о МЧМ-2023: останемся спортивным регионом, какие бы санкции ни принимали

Губернатор Омской области Александр Бурков рассказал, что возможный перенос МЧМ-2023, который должен пройти в Новосибирске и Омске, не скажется на строительстве «Арены-Омск».



«Мы всегда были спортивным регионом и останемся им, какие бы санкции кто ни принимал. У нас есть планы по окончанию строительства «Арены-Омск». У нас есть команда «Авангард», которая должна вернуться в Омск, она вернётся. У нас есть подрастающие пацаны, которые будут выходить на лёд этой арены — и это тоже будет. В рамках каких мероприятий — чемпионатов мирового уровня, Европы, Азии или новых Олимпийских игр — это покажет время. Мы же это всё уже проходили, ничего страшного здесь нет», — приводит слова Буркова ТАСС.



Напомним, с 22 февраля против России вводятся различные санкции.