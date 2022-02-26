Президент федерации хоккея Чехии предложил отменить соревнования с участием России

Президент федерации хоккея Чехии Томаш Крал назначил внеочередное заседание совета Чехии по хоккею на понедельник, 28 февраля, сообщает официальный твиттер-аккаунт ФХЧ.
Отмечается, что в связи с продолжающимся военным конфликтом между Россией и Украиной он предложит немедленно отменить национальные соревнования с участием хоккеистов Российской Федерации.
Президент Чешского хоккея также попросит обсудить позицию, которую Чешский хоккей будет продвигать в переговорах об участии российских хоккеистов в мероприятиях, организуемых на многосторонней основе. По мнению Томаша Крала, действия международного сообщества в отношении российских действий должны включать скоординированный подход национальных федераций и международных спортивных федераций, в том числе Международной федерации хоккея.
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