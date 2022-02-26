В нескольких хоккейных федерациях считают несправедливым наказывать российских спортсменов

Известный канадский журналист Горд Миллер на своей странице в «Твиттере» поделился сведениями о возможном недопуске российских хоккеистов к международным соревнованиям.

«Существует крупный вопрос об участии России в соревнованиях. Люди, с которыми я общался, разделились во мнении по поводу участия российских сборных. Есть прецеденты: и Южной Африке, и Сербии было запрещено участвовать в международных спортивных соревнованиях в последние 50 лет.

Я разговаривал с представителями нескольких национальных хоккейных федераций, которые считали несправедливым наказывать российских спортсменов, особенно подростков, за то, что делает их правительство. Другие считают, что российские сборные не могут быть допущены к участию в нынешних обстоятельствах», — говорится в сообщении.