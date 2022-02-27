NBC Sports: если вам кажется, что Ови никогда не состарится… случается непредвиденное

Журналист NBC Sports Джей-Джей Реган поделился мыслями о возможности российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина побить рекорд легендарного канадца Уэйна Гретцки.

«Если вам кажется, что Ови никогда не состарится и сможет вечно забрасывать по 50 шайб за сезон… случаются травмы. Случается COVID. Случаются локауты. Случаются непредвиденные обстоятельства. В конце концов, «если бы да кабы» тут не пройдёт. Рекорд будет засчитан только в том случае, если Ови его побьёт.



И пока у него для этого есть всё. Овечкин забросил 32 шайбы в 51 сыгранном матче этого сезона (он пропустил всего две встречи). Если он продолжит двигаться по такому же графику, то на финише у него окажется ещё на 19 шайб больше. Это в общей сложности 50 за кампанию и 780 — за карьеру. После такого ему необходимо будет забивать в среднем всего 29 голов за сезон в течение следующих четырёх лет. Таким образом, уже по итогам нынешнего первенства у него есть шанс снизить средний результат на целых четыре гола.



Да, Овечкина можно похвалить за 32-ю шайбу в сезоне и, естественно, непременно следует поздравить, когда он догонит, а затем и опередит Ягра, заняв третье место в списке лучших снайперов в истории лиги. Но лично я с нетерпением жду именно его гола под номером 33. Мне не терпится увидеть, когда он его забьёт и сколько матчей у него при этом останется, чтобы уменьшить необходимое среднее количество шайб до рекорда», — приводит слова Регана NBC Sports.