NBC — о погоне за Гретцки: вероятно, Овечкин уже является величайшим снайпером всех времён

Журналист NBC Sports Джей-Джей Реган поделился мыслями о возможности побить рекорд Уэйна Гретцки капитаном «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным.

«Теперь с 762 шайбами в карьере он находится всего в четырёх шагах от Яромира Ягра, располагающегося на третьей строчке в списке лучших снайперов всех времён. Но это не та цифра, на которую стоит обращать внимание. Число, за которым должен следить каждый болельщик, — 33.



Перед началом сезона-2021/2022 у Овечкина на счету было 730 заброшенных шайб. Это первый год по его новому пятилетнему контракту. После его подписания было подсчитано, что, если Овечкин собирается побить рекорд Гретцки в 894 гола, ему потребуется в среднем поражать ворота 33 раза за сезон в течение следующих пяти лет.



Большинство поклонников «Вашингтона», вероятно, уже слышали об этом. Что ж, план на первый год почти выполнен. Можно переходить ко второму?!



Не так быстро… на самом деле, сейчас уже важно не то, покорится ли Овечкину рубеж в 33 шайбы, а когда это произойдёт. Ведь в постулате, что Овечкин должен забивать в среднем 33 гола в течение пяти лет, главные слова — «в среднем».



Вероятно, Овечкин уже является величайшим снайпером всех времён. То, что он делает в 36 лет, абсолютно немыслимо. Но крайне маловероятно, что он сможет забросить 33 шайбы на пятом году своего контракта, когда ему исполнится 40 лет. Тем не менее это, конечно, не значит, что у Овечкина нет шансов в погоне за Гретцки. Всё зависит от того, насколько больше среднего показателя в 33 шайбы он забросит в ближайшие один-два года, пока всё ещё будет являться элитным голеадором. Да и в нынешнем сезоне «Вашингтону» предстоит сыграть ещё 30 матчей, а это значит, что у Овечкина есть ещё 30 попыток снизить средний показатель на следующие годы.



На самом деле, ключом к тому, чтобы обойти Гретцки в списке лучших снайперов, является не то, чтобы забрасывать в среднем 33 шайбы за сезон, а в уменьшении этой цифры до более реалистичного значения, которого Овечкин сможет достичь в свои последние годы в лиге», — приводит слова Регана NBC Sports.