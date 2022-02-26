«Автомобилист» и Шейн Принс расторгли контракт. У него 17 очков в 33 матчах

«Автомобилист» и американский нападающий Шейн Принс, у которого есть белорусское гражданство, расторгли контракт, сообщается на официальном сайте екатеринбургской команды.



«Нападающий Шейн Принс покидает «Автомобилист». Контракт с хоккеистом расторгнут по соглашению сторон, дальнейшие обоюдные обязательства прекращаются.



Напомним, 29-летний нападающий пополнил состав нашей команды весной прошлого года. В этом сезоне на его счету 33 матча за «Автомобилист» в Континентальной хоккейной лиге, в которых он забросил семь шайб и отдал 10 результативных передач.



Благодарим Шейна за игру в составе нашей команды и желаем успешного продолжения спортивной карьеры!» — говорится в сообщении.

Напомним, регулярный сезон КХЛ был завершён досрочно. «Автомобилист» не попал в плей-офф.