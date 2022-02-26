Легендарный вратарь Гашек призвал НХЛ приостановить действие контрактов российских игроков
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Двукратный обладатель Кубка Стэнли и бывший чешский вратарь Доминик Гашек на своей странице в «Твиттере» призвал Национальную хоккейную лигу приостановить действие контрактов российских игроков.
«НХЛ должна немедленно приостановить действие контрактов всех российских игроков! Каждый спортсмен представляет не только себя и свой клуб, но и свою страну, её ценности и действия», — говорится в сообщении.
Отметим, что в нынешнем сезоне соглашения с клубами Национальной хоккейной лиги имеют 43 российских игрока.
Напомним, ранее российский капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин во время пресс-конференции перед матчем регулярного чемпионата НХЛ с «Филадельфией Флайерз» ответил на вопрос о военном конфликте между Россией и Украиной.
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