«Дацюк пока не завершил карьеру». Главный тренер «Автомобилиста» — о будущем Павла

Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин поделился мыслями о возможном возобновлении карьеры нападающим Павлом Дацюком.
«Рассчитывали ли вплоть до дедлайна, что Павел Дацюк всё-таки решит возобновить карьеру игрока? Павел пока не завершил карьеру. Таких объявлений он не делал. Знаю, что он держит себя в хорошей физической форме.
Есть ли представление, как будет перестраиваться команда в межсезонье? Мы встретимся с руководителями, будем разговаривать по дальнейшей работе и селекции. Обсудим, кого мы видим в команде, кого — нет. Хочу, чтобы «Автомобилист» стал более жёстким и агрессивным. И, конечно, нужно создать коллектив», — приводит слова Заварухина официальный сайт Континентальной хоккейной лиги.
Отметим, что Дацюк не играл в этом сезоне. Агент нападающего Дэн Мильштейн ранее заявлял, что 43-летний хоккеист определится со своим будущим до дедлайна КХЛ в декабре 2021 года.
- 26 февраля 2022
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