Крылов: наши планы относительно «Арены Омск» никак не изменились

Председатель Совета директоров «Авангарда» Александр Крылов прокомментировал этап строительства новой арены в Омске.



«Наши планы относительно «Арены-Омск» никак не изменились. Мы строим новый дом для «Авангарда», по плану команда должна начать подготовку к следующему сезону в Омске. Все работы идут согласно графику, уже сейчас готовность арены составляет 63%. «Арена-Омск» станет одной из самых современных в России, точкой притяжения, новым спортивным и развлекательным центром города», – цитирует Крылова официальная страница «Авангарда» в «Инстаграме».

Многофункциональный спорткомплекс «Арена-Омск» предназначен для проведения хоккейных матчей, а также спортивно-зрелищных и концертных мероприятий. Объект станет площадкой для проведения чемпионата мира по хоккею среди юниоров в Омске в 2023 году и домашней ареной ХК «Авангард».



Напомним, ранее губернатор Омска сообщил, что возможная отмена МЧМ-2023 никак не скажется на строительстве арены.