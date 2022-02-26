Туохимаа: когда мне позвонили и сообщили, что еду на Олимпиаду, подпрыгнул от счастья

Голкипер нижнекамского «Нефтехимика» и сборной Финляндии Франс Туохимаа рассказал о завоевании золотой медали на Олимпиаде в Пекине.
«Китайская кухня? Никаких проблем, я люблю китайскую кухню. Люблю вообще пробовать различную национальную еду. Возвращаясь к турниру, скажу, что прекрасно понимал, что Юхо Олкинуора и Харри Сятери будут первыми двумя номерами, но я знал, что у меня будет шанс попасть в состав третьим вратарём. Поэтому я, конечно, переживал, тренировался и верил, что у меня будет этот шанс.
Помню, когда мне позвонили и сообщили, что еду, я подпрыгнул от счастья, так как это большая честь быть на первой в своей жизни Олимпиаде и представлять свою страну. Меня включали в заявку вторым вратарём на три игры, я всегда был рядом в полной готовности, но не расстроился, что не сыграл, так как повторю – это была огромная честь для меня быть с командой Финляндии, впервые выигравшей олимпийское золото в хоккее.
Золото Олимпиады? На самом деле, это нечто новое для нас, хотя мы всегда были хоккейной страной и играли в хороший хоккей. Последний раз мы стали чемпионами мира в 2019 году. Финны, как вы знаете, могли выигрывать даже и у более сильных команд, чем они сами благодаря в том числе своим волевым командным качествам и сплочённости. Мы выиграли все игры на этом турнире в Пекине и, думаю, были заметно сильнее других команд.
Что касается финала, мы изучили статистику и на самом деле с самого начала верили, что выиграем этот финальный поединок, надёжно и сплочённо играли, держали всё под контролем, забили на одну шайбу больше, были сильнее как команда, считаю, мы заслужили победу. И мы хорошо понимали, что надо побеждать, ведь это единственный шанс и всего одна игра, и смогли настроиться. Харри Сятери невероятно сыграл весь турнир, надо отдать ему должное», – цитирует голкипера Metaratings.
- 26 февраля 2022
-
19:58
-
19:24
-
19:06
-
18:47
-
17:04
-
16:56
-
15:55
-
15:34
-
15:09
-
14:37
-
14:01
-
14:00
-
13:30
-
13:14
-
12:55
-
12:24
-
12:00
-
11:43
-
11:38
-
11:14
-
10:55
-
10:52
-
10:41
-
10:32
-
10:00
-
09:37
-
09:10
-
08:44
-
08:03
-
08:00
-
07:50
-
07:43
-
07:24
-
07:08
-
06:49