Туохимаа: когда мне позвонили и сообщили, что еду на Олимпиаду, подпрыгнул от счастья

Голкипер нижнекамского «Нефтехимика» и сборной Финляндии Франс Туохимаа рассказал о завоевании золотой медали на Олимпиаде в Пекине.



«Китайская кухня? Никаких проблем, я люблю китайскую кухню. Люблю вообще пробовать различную национальную еду. Возвращаясь к турниру, скажу, что прекрасно понимал, что Юхо Олкинуора и Харри Сятери будут первыми двумя номерами, но я знал, что у меня будет шанс попасть в состав третьим вратарём. Поэтому я, конечно, переживал, тренировался и верил, что у меня будет этот шанс.

Помню, когда мне позвонили и сообщили, что еду, я подпрыгнул от счастья, так как это большая честь быть на первой в своей жизни Олимпиаде и представлять свою страну. Меня включали в заявку вторым вратарём на три игры, я всегда был рядом в полной готовности, но не расстроился, что не сыграл, так как повторю – это была огромная честь для меня быть с командой Финляндии, впервые выигравшей олимпийское золото в хоккее.

Золото Олимпиады? На самом деле, это нечто новое для нас, хотя мы всегда были хоккейной страной и играли в хороший хоккей. Последний раз мы стали чемпионами мира в 2019 году. Финны, как вы знаете, могли выигрывать даже и у более сильных команд, чем они сами благодаря в том числе своим волевым командным качествам и сплочённости. Мы выиграли все игры на этом турнире в Пекине и, думаю, были заметно сильнее других команд.

Что касается финала, мы изучили статистику и на самом деле с самого начала верили, что выиграем этот финальный поединок, надёжно и сплочённо играли, держали всё под контролем, забили на одну шайбу больше, были сильнее как команда, считаю, мы заслужили победу. И мы хорошо понимали, что надо побеждать, ведь это единственный шанс и всего одна игра, и смогли настроиться. Харри Сятери невероятно сыграл весь турнир, надо отдать ему должное», – цитирует голкипера Metaratings.