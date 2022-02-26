Кадейкин — о возвращении с Олимпиады: первые смены немного не понимал, куда бежать

Нападающий «Салавата Юлаева» Александр Кадейкин рассказал о возвращении в команду после Олимпиады.



«Всё хорошо! Рад вернуться и начать тренироваться с командой. Уже успел сыграть матч.



Игра в Минске? Конечно, я соскучился по игре! Полтора месяца не играл, желание и эмоции были. Да и перед плей-офф надо было выйти и сыграть, чтобы почувствовать игровой тонус и ритм. Для практики было очень полезно.



Сложно ли было найти игровой ритм? Первые смены немного не понимал, куда бежать, слегка потерял чувство дистанции и тактическую мысль. В общем-то, для этого и приехал, чтобы ближе ко второму и третьему периоду найти себя на площадке.



Как ребята в команде встретили? Поздравили с возвращением, встретили с тёплыми эмоциями. Не сказать, что как-то особенно, но в позитивном ключе.



Какие впечатления остались от Олимпиады? При любых раскладах Олимпиада есть Олимпиада! Нельзя сказать, что это было рядовое событие, но ограничения вносили свои коррективы. Да, не удалось прочувствовать полностью атмосферу, как было раньше. Но интересно было побывать в Пекине.



Как удавалось переключаться после постоянных тренировок? Как-то старались себя занимать и не сидеть на одном месте. Ездили смотреть интересные игры других команд – и канадцев удалось посмотреть, и шведов – это большой плюс. Всё прошло легко.



Удавалось следить за играми «Салавата»? Конечно, смотрел и связи не терял. Общался с ребятами. Думаю, что в контрольных матчах не так важно что-то выделять и подмечать.



Все отмечают, что «Сибирь» играет от обороны и на контратаках? Всё правильно. Очевидно, что соперник будет играть от обороны. При этом команда очень вязкая, любит силовую борьбу и везде навязывает стыки. Очень важно будет выигрывать углы и пятаки. Нам нельзя будет играть авантюрно, где-то придётся потерпеть», – цитирует Кадейкина официальный сайт «Салавата Юлаева».