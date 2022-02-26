«Филадельфия» забила Самсонову на 11-й секунде матча

В Филадельфии на стадионе «Уэллс Фарго-центр» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Филадельфия Флайерз» принимает «Вашингтон Кэпиталз». На момент написания новости идёт 14-я минута матча, счёт 1:0 в пользу хозяев.



На 11-й секунде «Флайерз» открыли счёт благодаря голу Клода Жиру с передач Кэма Аткинсона и Джоэля Фараби.



Напомним, ворота «Кэпиталз» в этом матче защищает российский голкипер Илья Самсонов.



В этом матче принимает также участие нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин. Для 36-летнего форварда сегодняшний матч стал 1249-м за карьеру в НХЛ. Благодаря этому он обошёл Сергея Фёдорова по количеству матчей в НХЛ среди россиян. Теперь он вышел на единоличное третье место.

Новость по теме Александр Овечкин обошёл Фёдорова и вышел на третье место по матчам в НХЛ среди россиян