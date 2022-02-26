«Филадельфия» забила Самсонову на 11-й секунде матча
Поделиться
В Филадельфии на стадионе «Уэллс Фарго-центр» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Филадельфия Флайерз» принимает «Вашингтон Кэпиталз». На момент написания новости идёт 14-я минута матча, счёт 1:0 в пользу хозяев.
На 11-й секунде «Флайерз» открыли счёт благодаря голу Клода Жиру с передач Кэма Аткинсона и Джоэля Фараби.
Напомним, ворота «Кэпиталз» в этом матче защищает российский голкипер Илья Самсонов.
В этом матче принимает также участие нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин. Для 36-летнего форварда сегодняшний матч стал 1249-м за карьеру в НХЛ. Благодаря этому он обошёл Сергея Фёдорова по количеству матчей в НХЛ среди россиян. Теперь он вышел на единоличное третье место.
Комментарии
- 26 февраля 2022
-
21:04
-
20:58
-
20:15
-
19:58
-
19:24
-
19:06
-
18:47
-
17:04
-
16:56
-
15:55
-
15:34
-
15:09
-
14:37
-
14:01
-
14:00
-
13:30
-
13:14
-
12:55
-
12:24
-
12:00
-
11:43
-
11:38
-
11:14
-
10:55
-
10:52
-
10:41
-
10:32
-
10:00
-
09:37
-
09:10
-
08:44
-
08:03
-
08:00
-
07:50
-
07:43
Партнерский контент