Р. Ротенберг рассказал, в какой форме находятся игроки, вернувшиеся с Олимпиады

Главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал победу над «Торпедо» (2:1 ОТ) в контрольном матче в Петербурге.

«Хорошая игра, сильный соперник, надо отдать ему должное. Очень сильный спарринг-партнёр перед плей-офф. Третья игра через день, уже сейчас находимся в режиме плей-офф, подводим команду к пику. Спасибо ребятам, играли самоотверженно, победили. Работа продолжается.

Набрали ли игроки с Олимпиады форму? Они не играли определённое время, было важно принять участие в матче, войти в тонус.Думаю, все, кто вернулся с Олимпиады, ещё добавят. Никита Гусев забил победный гол. Думаю, можно сказать, что они хорошо вошли.

Нам нужно прибавлять во всех элементах игры. Сегодня был последний матч перед плей-офф, соперник был хорош. Мы продолжаем работать, с каждым днём стремимся стать лучше.

Спасибо болельщикам – на всех трёх матчах был максимум посещаемости, который на данный момент разрешён. Это наш шестой игрок, который нам всегда помогает.

Думаю, все уже ждут, когда можно будет Ледовый заполнять на сто процентов. Всех ждём 2 марта на первом матче плей-офф!» – цитирует Ротенберга официальный сайт клуба.