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Результативная передача Кузнецова не помогла «Вашингтону» победить «Филадельфию»

Результативная передача Кузнецова не помогла «Вашингтону» победить «Филадельфию»
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Только что в Филадельфии на стадионе «Уэллс Фарго-центр» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Филадельфия Флайерз» принимала «Вашингтон Кэпиталз». В этой встрече победу одержали хозяева со счётом 2:1 (2:0, 0:1, 0:0).

В составе «Флайерз» отличились Клод Жиру и Кэм Аткинсон, у «Вашингтона» шайбу забросил Ти Джей Оши. Отметим, что ему ассистировал российский форвард Евгений Кузнецов.

НХЛ - регулярный чемпионат
26 февраля 2022, суббота. 20:30 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Окончен
2 : 1
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Жиру (Аткинсон, Фараби) – 00:11 (5x5)   2:0 Аткинсон (Лотон, Ристолайнен) – 18:38 (5x5)   2:1 Оши (Бекстрём, Кузнецов) – 26:53 (5x5)

В этом матче принимал участие российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин. Для 36-летнего форварда сегодняшний матч стал 1249-м за карьеру в НХЛ. Благодаря этому он обошёл Сергея Фёдорова по количеству матчей в НХЛ среди россиян. Теперь он вышел на единоличное третье место.

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