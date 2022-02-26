Результативная передача Кузнецова не помогла «Вашингтону» победить «Филадельфию»

Только что в Филадельфии на стадионе «Уэллс Фарго-центр» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Филадельфия Флайерз» принимала «Вашингтон Кэпиталз». В этой встрече победу одержали хозяева со счётом 2:1 (2:0, 0:1, 0:0).



В составе «Флайерз» отличились Клод Жиру и Кэм Аткинсон, у «Вашингтона» шайбу забросил Ти Джей Оши. Отметим, что ему ассистировал российский форвард Евгений Кузнецов.

В этом матче принимал участие российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин. Для 36-летнего форварда сегодняшний матч стал 1249-м за карьеру в НХЛ. Благодаря этому он обошёл Сергея Фёдорова по количеству матчей в НХЛ среди россиян. Теперь он вышел на единоличное третье место.